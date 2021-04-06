Рязань, 6 апреля 2021, 15:08 — REGNUM Ускорить темпы ремонтных работ на дорогах Рязани потребовал губернатор Николай Любимов. Ситуацию с состоянием дорожного полотна он назвал удручающей, сообщает 6 апреля пресс-служба правительства региона.
Глава области на оперативном совещании подчеркнул, что, несмотря на начавшиеся работы, жалоб от горожан не становиться меньше.
По решению губернатора Рязани выделяется дополнительные 50 млн рублей на приведение в порядок автодорог. На эти средства, кроме ямочного ремонта, предстоит провести работы на участках площадью более 36 тысяч кв. метров.