Рязань, , 15:08 — REGNUM Ускорить темпы ремонтных работ на дорогах Рязани потребовал губернатор Николай Любимов. Ситуацию с состоянием дорожного полотна он назвал удручающей, сообщает 6 апреля пресс-служба правительства региона.

Глава области на оперативном совещании подчеркнул, что, несмотря на начавшиеся работы, жалоб от горожан не становиться меньше.

«Такое положение дел недопустимо. И какие-то отчёты и пояснения городской администрации слушать смысла больше нет. И мне, и рязанцам нужно знать, когда можно будет нормально проехать по городу без риска испортить подвеску и потерять колеса Рязань — это областной центр, и регион всегда старается оказывать поддержку и содействие в решении проблем города. Темпы ремонта автодорог нужно срочно ускорять. Но, я особенно обращаю на это внимание, — не в ущерб качеству», — подчеркнул Николай Любимов.

По решению губернатора Рязани выделяется дополнительные 50 млн рублей на приведение в порядок автодорог. На эти средства, кроме ямочного ремонта, предстоит провести работы на участках площадью более 36 тысяч кв. метров.