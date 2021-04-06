Лондон, 6 апреля, 2021, 15:07 — ИА Регнум. Актер кино и театра из Великобритании Пол Риттер, являющийся исполнителем роли инженера Анатолия Дятлова в сериале «Чернобыль» (2019), умер на 56-м году жизни. Об этом 6 апреля сообщает газета The Guardian со ссылкой на представителя актера.

Цитата из т/с «Чернобыль». Реж. Йохан Ренк. 2019. США, Великобритания Пол Риттер в роли Анатолия Дятлова

«С большим сожалением мы можем подтвердить, что Пол Риттер скончался прошлой ночью», — заявил представитель Риттера.

Также он уточнил, что актер скончался у себя дома в окружении семьи, и добавил, что Риттер страдал от опухоли головного мозга.

Отметим, Пол Риттер родился 5 марта 1966 года. Он был известен по исполнению роли Элдреда Уорпла в фильме «Гарри Поттер и Принц-полукровка» (2005). Также играл эпизодические роли в таких кинокартинах, как «Квант милосердия» (2008), «Сын Рэмбо» (2008), «Орел Девятого легиона» (The Eagle, 2011) и др.