Курган, , 15:05 — REGNUM В Курганской области за сутки лабораторно подтверждено 40 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 21 зарегистрирован в Кургане, сообщает 6 апреля региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений составил в Зауралье 38 случаев.

Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 6 апреля выявлено 19 500 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечились 17 753 человека, скончались 3562 пациента с COVID-19 (на четыре человека больше, чем днём ранее).