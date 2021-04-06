Каир, , 15:01 — REGNUM Танкер Minerva Nike, проходящий Суэцкий канал под греческим флагом, сел на мель. Об этом сообщает 6 апреля РИА Новости.

«Действительно, судно немного село на мель, но инцидент исчерпан, и судно уже на ходу», — передает агентство слова источника. По его словам, движение по каналу должны восстановить за 30 минут.

Напомним, в конце марта на мель в Суэцком канале сел контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров. Судно перекрыло водный путь на шесть дней.

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