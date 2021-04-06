Тюмень, , 14:58 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 50 случаев заражения коронавирусом. Об этом 6 апреля сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 51 случай.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 6 апреля коронавирусом заразились 33 918 человек. Выздоровели 31 014 человек, скончались 417 пациентов с COVID-19.