Москва, , 14:58 — REGNUM В России второй год снижается потребление говядины. Но пока критической для российского сельского хозяйства это снижение назвать нельзя, заявила корреспонденту ИА REGNUMзаместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Россия по-прежнему остаётся в десятке крупнейших стран по потреблению мяса на душу населения (включая потребление говядины, баранины, свинины и мяса птицы), так и в десятке крупнейших потребителей говядины.

Крупнейшими потребителями говядины в мире являются США, Китай и Бразилия. При этом Китай — крупнейший импортёр говядины в мире, на долю которого приходится около 30% мирового импорта этого вида мяса.

Снижение потребления говядины в России может быть связано с ростом её экспорта, в том числе — в Китай, а ограниченное предложение внутри страны приводит к росту цен. В первую очередь, снижаются продажи премиальной говядины.

По данным Национальной мясной ассоциации, в 2020 году Россия увеличила экспорт говядины на 3%, до 20 тыс. тонн, в том числе 45% от этого объёма было поставлено в Китай.

Однако пока рано говорить о том, что государство будет вводить пошлины на вывоз говядины. Крупнейшие торговые сети пока не сигнализируют о дефиците говядины и, более того, наблюдают даже увеличение спроса на неё в премиальном сегменте.

Интересно, что в 2020 году цены на говядину увеличились значительно меньше, чем выросла инфляция — от 0,6% до 2,3%. Но причиной этого могло стать резкое падение реальных доходов населения и временное снижение спроса на дорогостоящие продукты питания.

В дальнейшем говядина будет становиться всё более и более премиальным товаром. С одной стороны, это приведёт к повышению её качества, с другой — качество продуктов мясопереработки, в состав которых входит говядина, сильно упадёт.

При этом цены вырастут, так как заменители говядины, в основном мясо птицы, тоже дорожают, причём более быстрыми темпами», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России спрос на говядину в 2020 году снизился на 3,4%, до 1,94 млн тонн Это является минимумом за последние десять лет.

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