Томск, , 14:56 — REGNUM Следствие разыскивает молодого человека, который вечером 23 декабря 2020 года в подъезде дома в переулке Ботаническом в Томске совершил действия сексуального характера в отношении двух маленьких девочек. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 апреля в следственном управлении СКР по Томской области.

По данным ведомства, уголовное дело возбуждено по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера, совершённые в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста»).

На вид злоумышленнику было 17−20 лет. Он был одет в вязаную шапку с помпоном, чёрную куртку, тёмно-серые спортивные брюки, чёрные кроссовки. Его рост — 175−185 см, лицо округлое, тёмные короткие волосы.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят связаться со следствием.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии вынесен приговор 17-летнему подростку, которого обвинили в насильственных действиях сексуального характера в отношении пенсионерки.

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