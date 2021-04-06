Лондон, , 14:56 — REGNUM На 55-м году ушёл из жизни известный британский актёр Пол Риттер. Об этом 6 апреля сообщила газета The Guardian.

Агент актёра сообщил, что Риттер скончался 5 апреля 2021 года в своём доме в Лондоне, причиной смерти стал рак мозга. В момент смерти рядом с ним находились его жена и двое сыновей.

Пол Риттер родился 5 марта 1966 года. Он работал в Королевском национальном театре Лондона и театре Олд Вик. Зрители знают Пола Риттера по картинам «Гарри Поттер и Принц-полукровка», «Квант милосердия» и другим популярным фильмам. Известность ему также принесли ситком «Ужин в пятницу вечером» (Friday Night Dinner) и сериал HBO «Чернобыль», в котором он исполнил роль роль Анатолия Дятлова.