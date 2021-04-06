Ростов-на-Дону, , 14:55 — REGNUM Массовые нарушения при реконструкции моста на улице Малиновского в Ростове-на-Дону выявила прокурорская проверка. В надзорное ведомство обратился депутат Ростовской городской думы Пётр Пятибратов (ЛДПР), ранее получивший обвинение от муниципального парламента в нарушении этических норм.

«В частности, я просил прояснить вопрос о несвоевременном изъятии земельных участков под объектом строительства. Прокуратурой были выявлены нарушения по данному пункту, а также в части несоблюдения условий предоставления субсидии на выполнение работ, а также ненадлежащей организации пешеходного движения через мост», — пишет народный избранник, подтверждая свои слова документом.

Также прокуратура нашла ещё ряд существенных нарушений, которые привели к затягиванию сроков проведения реконструкции.

К административной ответственности привлечён глава дирекции по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону. Сити-менеджеру областного центра Алексею Логвиненко внесено представление.

ИА REGNUM сообщало, что ранее власти Ростова-на-Дону заявили, что реконструкция аварийного моста на улице Малиновского будет проводиться по аналогии с реконструкцией Ворошиловского моста через реку Дон. То есть движение через путепровод перекрывать не планировалось.

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