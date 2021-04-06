Киев, , 15:03 — REGNUM В Киеве у здания Окружного административного суда состоялась акция протеста против запрета «Партии Шария». Об этом сообщил 6 апреля телеграм-канал PavlovskyNews.

Несколько тысяч активистов и сторонников «Партии Шария» собрались у здания суда, где проходило заседание, на котором судья Анна Векуа могла запретить политсилу по иску министерства юстиции Украины.

Поводом для запрета партии стало обвинение в госизмене блогера и лидера партии Анатолия Шария. Отметим, что основанием для запрета партии являются высказывания блогера, сделанные ещё до регистрации политсилы. Кроме того, Шарий неоднократно заявлял о том, что юридически не имеет никакого отношения к своей партии.

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Акцию поддержали депутаты Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Ренат Кузьмин и Олег Волошин. В частности, Кузьмин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, пытаясь запретить оппозиционные партии и телеканалы, осуществляет узурпацию власти в стране.

В итоге суд не вынес никакого окончательного решения, и заседание было остановлено.

«Судья Векуа перенаправила ходатайство о своём отводе другому судье, чтоб он решил — будет она вести дальше дело или нет», — написала журналист Ольга Шарий в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее у офиса президента Украины провели малочисленную акцию представители неонацистской организации «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Они принесли плакаты с изображением Шария и лидеров ОПЗЖ, протестуя против «пятой колонны» на Украине.

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