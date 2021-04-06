Берлин, , 15:05 — REGNUM В сети обнародовано видео нового кроссовера BMW X8. Видео размещено пользователем kurt. muc в социальной сети Instagram.

Отмечается, что модель проходила тестирование где-то в районе Мюнхена в Германии. BMW X8 на видео полностью скрывает камуфляж, однако можно оценить его габариты. Кроссовер выглядит довольно большим.

По предварительной информации, новый X8 получит необычную компоновку передней части с раздельными фарами. На корме прототипа можно разглядеть временные фонари.

Специальные наклейки на кузове тестируемого автомобиля означают, что это «гибридная испытательная машина». Исходя из этого можно сделать вывод, что машина получит гибридную версию состоящую из восьмицилиндрового мотора на 4,4 л мощностью 760 л. с.

Представлен новый кроссовер BMW X8 может быть уже в конце 2021 года.

Ранее издание AutoHome обнародовало информацию, согласно которой BMW может выпустить спортивную версию электрокроссовера iX с 570-сильным мотором.

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