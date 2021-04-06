Волгоград, , 15:04 — REGNUM Уже 100 тысяч человек сделали прививку от COVID-19 в Волгоградской области. В регион поступила очередная партия вакцины «Спутник V» в 13,5 тыс. доз, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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100-тысячным добровольцем, получившим вакцину от COVID-19 стал 85-летний ветеран труда Станислав Анцвер. Он прошёл иммунизацию в Среднеахтубинской центральной районной больнице.

«Я стал первым в нашей семье, кто решил сделать прививку. Родные отнеслись положительно. Уверен, что они последуют моему примеру, в том числе внуки и правнуки», — сказал ветеран.

Волгоградская область получила ещё 13,5 тысячи комплектов вакцины. С начала массовой вакцинации в регион поступило более 135 тысяч доз «Спутника V».