Киев, , 14:51 — REGNUM Фракция Верховной рады Украины «Голос» требует созвать внеочередное закрытое заседание парламента и заслушать военно-политическое руководство, а также руководство спецслужб и министерства внешних дел — «чтобы принять немедленные меры для адекватного ответа на угрозы».

Об этом заявил 6 апреля представитель фракции, секретарь комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

По словам Костенко, сейчас власть должна максимально сконцентрироваться и иметь план действий для всех возможных сценариев — обеспечить готовность ВСУ и спецслужб, а также консолидироваться с международными партнерами. По его мнению, Россия своими маневрами проверяет готовность и реакцию, а Украина в этой ситуации должна показать, что не поддается давлению.

Депутат заявил, что Украина должна выдержать наибольшую за последние два года угрозу «военного обострения и давление России», а парламент должен включиться в решение насущных вопросов, чтобы подготовка к возможному обострению была максимально быстрой и эффективной.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня пресс-секретарь президента РФДмитрий Песков заявил, что в Кремле не зафиксировали планов украинских властей отойти от воинствующей риторики в отношении Донбасса и опасаются провокаций с украинской стороны. Также отметим, чтоРада в настоящий момент ушла на вынужденные каникулы из-за введенного в Киеве локдауна, поэтому для парламента Украины возможно проведение только внеочередных заседаний.