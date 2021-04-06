Душанбе, , 14:51 — REGNUM Международная ассоциация развития предоставит Таджикистану грант для электрификации сельских районов, сообщили в пресс-службе представительства Всемирного банка в республике .

Грант в размере $10 млн направят на электрификацию отдаленных горных районов на юге Таджикистана. Реализация проекта также позволит подключить к электрической сети несколько населенных пунктов на севере Афганистана.

«Эти инвестиции поддерживают усилия по подключению к электросети домохозяйств в некоторых из беднейших и наиболее отдаленных районов Таджикистана», — сказал глава представительства банка Ян-Петер Олтерс.

Отметим, в этом проекте речь идет о населенных пунктах на юго-востоке Горно-Бадахшанской автономной области и юго-западе Хатлонской области.