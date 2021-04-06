Москва, , 14:50 — REGNUM Культурная отрасль в России оказалась одной из наиболее пострадавших в 2020 году в результате пандемии коронавируса. Об этом в ходе заседания проектного комитета по национальному проекту «Культура» заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова.

«Открывая заседание, Татьяна Голикова отметила, что в связи с распространением COVID-19 сфера культуры оказалась одной из наиболее пострадавших отраслей. Поэтому было решено не оценивать в 2020 году такой показатель, как посещаемость учреждений», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

При этом отмечается также, что за 2020 год «существенно улучшилась ситуация с цифровизацией культуры», что можно увидеть из данных по посещаемости информационных ресурсов культуры: «В целом, подчеркнула вице-премьер, с основными задачами, которые ставились в рамках нацпроекта, справиться удалось».

В пресс-службе правительства сослались на данные Минкультуры РФ, согласно которым все показатели нацпроекта «Культура» выполнены, а кассовое исполнение составляет 98,5%, «что является одним из самых высоких показателей среди всех нацпроектов».