Москва, , 14:52 — REGNUM Внимание США к Арктической зоне, включая сферу военного присутствия, не ослабевает, и это замечают в России. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 6 апреля журналистам, комментируя обеспокоенность США российским военным присутствием в Арктике.

Он подчеркнул важное значение арктических территорий России и её особой экономической зоны в Арктике. Экономический потенциал Арктической зоны год от года растёт, обширные планы по развитию этой территории последовательно воплощаются в жизнь.

Что касается беспокойства США, добавил он, то внимание Вашингтона к Арктике никогда не ослабевало, отказа от военного присутствия там не было, и это всегда фиксировала Россия. Москва тоже исходила из того, что игнорировать этот важнейший регион нельзя.

Как сообщало ИА REGNUM, Песков подчеркнул, что президент Владимир Путин считает российское военное присутствие в Арктике абсолютно необходимым элементом военного строительства. Пресс-секретарь минобороны США Джон Кирби заявил 5 апреля, что Вашингтон считает Арктику зоной повышенной конкуренции и следит за российской активностью в регионе.

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