Москва, 6 апреля, 2021, 14:44 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена как будто только погрузилась в кейс на Украине и не разобравшись бросилась «защищать Украину, которую собирается поработить кровожадная Россия», заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM След в истории

«Вполне возможно, что так и было — отсюда такие прямолинейные шаги по наращиванию группировки ВСУ около границ с ЛДНР.

И вполне возможно, что после консультаций с европейскими союзниками у сотрудников Байдена открылись глаза, а уж твердая риторика Кремля и вовсе остудила пыл, поэтому мы слышим слова о диалоге.

Но, в это всё трудно поверить, и это больше говорит нам как собирается команда Байдена продвигать демократию в их варианте в мире — ломая хрупкие конструкции мира, не оглядываясь на последствия.

Кровь четырехлетнего донецкого мальчика, погибшего от бомбы, сброшенной с беспилотника уже на их руках. Ему вот уже никакой диалог не поможет стать живым», — высказал свое мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель Госдепартамента США. Заявил, что Соединённые Штаты готовы вести открытый диалог с Россией по ситуации вокруг Украины.

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