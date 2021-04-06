6 апреля 2021 | Время чтения 1 мин

К годовщине освобождения города Одессы от фашистских захватчиков каждому из четырех оставшихся в живых ветеранов мэрия выделит единоразовую материальную помощь, размер которой оценили жители города.

Оксана Переможенко, , 19:00 — REGNUM На территории города Одессы проживают четверо ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом со ссылкой на директора городского департамента труда и социальной политики Елену Китайскую сообщает 5 апреля издание «Таймер».

Украинские гривны Иван Шилов © ИА REGNUM

На совещании в мэрии чиновница пообещала, что каждому из четырех ветеранов выплатят единоразовую материальную помощь в размере пяти тысяч гривен (13 700 рублей). Материальную помощь «выплатят уже до 10 апреля», уточнила чиновница.

Читатели местного издания оценили материальную помощь ветеранам. Свои комментарии они оставили в Telegram-канале издания «Таймер».

"На оплату коммуналки. Даже последним четверым не могут нормально денег дать», — считает читатель Т.

Однако пользователь Анжела возразила Т, отметив, что коммунальные услуги для ветеранов в Одессе бесплатные.

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«Даже на собственные похороны не хватит…» — отметил Dmytro R.

«Это стыд и позор, у наших депутатов и слуг народа на карманные расходы в десятки раз больше в карманах, чем они выделили этим ветеранам», — написала Люда.

«Да уж, не густо. Слава Богу, мой дед, освобождавший Одессу от фашистов, не увидел всего этого», — написала Ольга О.

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«Сейчас у нас фашисты в почёте…» — добавил Сергей В.

«Неужели достойной суммы денег не нашлось для 4 ветеранов? В Раде, горсовете такие морды круглые сидят, явно не голодают», — задал вопрос FT.

В свою очередь Geruch отметил, что верным было бы выделить ветеранам материальную помощь в десять раз больше — 50 000 гривен.

Напомним, в Одессе 10 апреля отмечается освобождение города от немецко-румынских оккупантов. 77 лет назад, 10 апреля 1944 года, город был освобожден от фашистских захватчиков.