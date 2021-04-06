Салехард, , 14:42 — REGNUM На Ямале за сутки выявлено 20 новых случаев заражения коронавирусом. Из них пять случаев зарегистрировано среди вахтовых работников. Об этом сообщает 6 апреля региональный оперативный штаб.

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Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост заражений на 21 случай.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 6 апреля 38 120 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 36 740 человек, 409 пациентов с COVID-19 скончались.