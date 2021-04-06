Бишкек, , 14:46 — REGNUM Спикер Национального собрания (парламента) Южной Кореи Пак Бён Сок, находящийся в поездке по странам Центральной Азии, провел серию переговоров с высокопоставленными лицами Киргизии. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, это первый случай посещения спикером Национального собрания Южной Кореи Киргизии.

5 апреля Пак Бён Сок провёл встречи со спикером парламента Киргизии Талантом Мамытовым, президентом страны Садыром Жапаровым и премьер-министром Улукбеком Мариповым.

По данным источников, стороны обсудили пути укрепления сотрудничества в области безопасности, инвестиций, создание прямого сообщения между странами, ситуацию на Корейском полуострове.

Напомним, что 1 апреля Пак Бён Сок встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, с которым обсудил региональные и международные вопросы.

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