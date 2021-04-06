Нур-Султан, , 14:41 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев привился вакциной «Спутник V» карагандинского производства. Об этом 6 апреля на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь казахстанского лидера Берик Уали.

Касым-Жомарт Токаев Иван Шилов © ИА REGNUM

«После вакцинации его самочувствие хорошее. Никаких побочных эффектов нет», — написал пресс-секретарь. Он напомнил, что коронавирус можно победить только за счет формирования коллективного иммунитета.

Напомним, 26 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил надежду на положительное тестирование казахстанской вакцины от коронавируса.

«В этом случае я привьюсь именно казахстанской вакциной, если она покажет хорошие результаты», — сказал ранее Токаев.

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