Нью-Дели, 6 апреля, 2021, 14:42 — ИА Регнум. Россия готова при необходимости провести переговоры по афганскому мирному урегулированию в московском формате. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил 6 апреля на пресс-конференции по итогам переговоров со своим индийским коллегой Субраманиямом Джайшанкаром.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

По словам Лаврова, позиции Москвы и Нью-Дели по афганской проблематике очень близки. Оба государства выступают за участие соседей и влиятельных стран региона в создании условий для переговоров по Афганистану.

«Мы считаем, что оптимальным форматом привлечения внешних игроков является так называемый московский формат, мы несколько раз собирали его участников», — сказал глава российской дипломатии.

Он напомнил, что в таком формате участвуют непосредственные соседи Афганистана, а также Индия, Пакистан, Китай, Иран, США и Россия. Российская сторона, подчеркнул он, готова провести такие консультации, если все прочие стороны признают это целесообразным.

Он выразил надежду, что это подтолкнет процесс межафганских переговоров, который начался в Катаре, но затем забуксовал.

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