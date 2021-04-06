Санкт-Петербург, , 14:55 — REGNUM Гатчинский дворец, находящийся на территории Ленинградской области, но в ведении властей Петербурга, продолжит реставрироваться по самым современным технологиям. Взволновавшее граждан изменение цвета его стен при реставрации объясняется особенностями камня, которым облицован дворец. Об этом 6 апреля сообщили в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Николая Линченко, проинспектировавшего ход реставрации Гатчинского дворца вместе с председателем комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Сергеем Макаровым.

Гатчинский дворец Lenobl.ru

В Смольном напомнили, что фасады Гатчинского дворца покрыты пудостским (туф) и гатчинским доломитами. Серо-желтый цвет камня постепенно становится более насыщенным за счет появления природной патины. В процессе реставрации поверхность доломита подвергается щадящей струйно-вихревой абразивной очистке и приобретает первоначальный светло-серый цвет. Со временем поверхность отреставрированной доломитовой облицовки вновь приобретёт желтоватый оттенок. Аналогичный процесс можно было наблюдать при реставрации в 2015 году Казанского кафедрального собора в Петербурге: под воздействием окружающей среды фактура камня за прошедшие годы вновь восстановила привычный цвет.

В период с 2015 по 2020 годы на реставрацию интерьеров и фасадов Гатчинского дворца из бюджета Санкт-Петербурга было выделено 874,7 млн руб. На эти средства выполнены масштабные работы по реставрации интерьеров домовой Троицкой церкви, Арсенального зала, Чесменской галереи, завершается реставрация фасадов дворца. По словам Николая Линченко, реставрацию фасадов дворца планируется полностью завершить в 2022 году. Финансирование работ в Гатчинском дворце по программе КГИОП в текущем году составляет 145,1 млн. рублей.

Напомним, Гатчинский дворец тяжело пострадал в годы Великой Отечественной войны от обстрелов и масштабного пожара, уничтожившего кровлю и внутреннее убранство. На фрагментах каменного фасада до сих пор видны следы огня, которые невозможно удалить до конца. Гатчинский дворец начали реставрировать только через 30 лет после войны.

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