Москва, , 14:39 — REGNUM До 26 апреля продолжается регистрация на трек «Бизнес и Промышленность» четвертого конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Новый трек «Бизнес и промышленность» призван выявить перспективные кадры в реальном секторе экономики страны. Регистрация стартовала 31 марта 2021 года в рамках медиапрезентации проекта.

Куратором трека «Бизнес и промышленность» стал Максим Орешкин — помощник президента РФ, член Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».

«Конкурс «Лидеры России» дает возможность каждому использовать опыт, знания и навыки для реализации масштабных и крупных проектов. Трек «Бизнес и Промышленность» позволит талантливым управленцам найти себе новое применение в своих сферах. Работодатели пристально следят за участниками конкурса, приглашая к себе талантливых кандидатов. Трек «Бизнес и Промышленность» ориентирован на выявление перспективных кадров в реальном секторе экономики страны. В этом треке стратегические партнеры конкурса «Лидеры России» объединились для поиска кадров в сфере бизнеса и промышленности», — обозначил Максим Орешкин.

Участники трека «Бизнес и промышленность» должны быть в возрасте до 55 лет и иметь управленческий опыт не менее двух лет. Победители получат возможность повышения квалификации в ведущих вузах страны, стажировки и вакансии в крупных компаниях и корпорациях, наставничество от сильнейших управленцев в области бизнеса и промышленности России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конкурс «Лидеры России» будет проходить в несколько этапов. Первый — это регистрационная кампания, которая началась 31 марта и закроется 26 апреля 2021 года в 23:59 по московскому времени. Дистанционные испытания начнутся с конца апреля и пройдут до середины июня 2021 года. В конце лета — начале осени 2021 года начнутся полуфиналы треков. Суперфинал конкурса запланирован на март 2022 года.