Москва, , 14:38 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о штрафах до 200 тыс. рублей за распространение данных силовиков, полученных с использованием служебного положения, передает корреспондент ИА REGNUM 6 апреля.

Полиция Дарья Драй © ИА REGNUM

«Новеллы призваны более эффективно защищать информацию с ограниченным доступом», — отметил депутат Госдумы Рафаэль Марданшин («Единая Россия»).

Вводится уголовная ответственность за «разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении должностного лица правоохранительного или контролирующего органа, а также его близких, если это деяние совершено лицом, которому эти сведения были доверены или стали известны в связи с его служебной деятельностью».

Санкции предполагают штраф до 200 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев либо обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо арест на срок до четырех месяцев.

«Власть уже не уверена в тех, кто ее защищает», — констатировал депутат Госдумы Сергей Иванов (ЛДПР).

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