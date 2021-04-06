Джакарта, 6 апреля, 2021, 14:38 — ИА Регнум. По данным исследования, проведенного институтом SMRC, 32% граждан Индонезии опасаются произвольного ареста правоохранительными органами, сообщает Kompas.

Polri.go.id Индонезийская полиция

«32% жителей говорят, что они боятся произвольного ареста со стороны сотрудников правоохранительных органов», — заявили в институте SMRC.

26,5% респондентов заявили, что часто боялись произвольного ареста со стороны сотрудников правоохранительных органов. При этом 5,4% признались, что боялись всегда.

По сравнению с опросом SMRC, проведенным в июле 2009 года, эта цифра увеличилась. Опрос на тот момент показал, что 23% респондентов боятся произвольного ареста правоохранительными органами.