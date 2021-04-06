Нью-Дели, 6 апреля, 2021, 14:41 — ИА Регнум. Российская сторона не ощутила колебаний властей Индии в вопросе развития военно-технического сотрудничества с Москвой из-за давления США. Об этом 6 апреля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим индийским коллегой Субраманиямом Джайшанкаром в Нью-Дели.

Kremlin.ru Нарендра Моди и Владимир Путин

«Я не почувствовал каких-либо колебаний со стороны наших индийских друзей и партнеров», — сказал он в ответ на вопрос о возможности затруднений переговоров России и Индии по военно-техническому сотрудничеству из-за давления американской стороны.

«Мы подтвердили нашу нацеленность на развитие военно-технического сотрудничества. У нас действует межправительственная комиссия по ВТС, у нее есть свои планы, в том числе обсуждаются и перспективы дополнительного производства российской военной техники на территории Индии в рамках концепции «Делай в Индии» и в рамках самостоятельной Индии», — также уточнил Лавров.

При этом министр иностранных дел России добавил, что Соединенные Штаты публично заявляют, что будут противостоять любой стране, которая имеет военные контракты с Москвой.

«Это публично заявлено США без всяких стеснений, все это хорошо знаем. Но также хорошо мы знаем ответную реакцию со стороны Индии. Мы сегодня эти американские заходы не обсуждали», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Германии и Франции необходимо немедленно «привести в чувство» власти Украины в связи с обострившейся ситуацией в Донбассе.