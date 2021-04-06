Самара, , 14:39 — REGNUM Самарская область примет участие во Всероссийской акции «Вахта Памяти». Об этом 6 апреля сообщает пресс-служба регионального правительства.

Сообщается, что акция будет проходить как в очном, так и в онлайн-формате. Церемония открытия «Вахты памяти», на которую съедутся более 200 представителей общественных организаций, работающих в сфере увековечения памяти о погибших при защите Отечества, состоится с 15 по 18 апреля 2021 года в Южно-Сахалинске. От Самарской области на церемонию открытия поедет председатель областной общественной организации Центр школьных поисковых отрядов «Высота» Алеся Фидлер.

«Несмотря на то, что поисковые отряды школьников в Самарской области только начинают работу, я понимаю, насколько важно принимать участие в «Вахте Памяти». Нам есть что позаимствовать у коллег, и есть чем поделиться от себя», — передает слова Фидлер пресс-служба ведомства.

Пресс-служба областного правительства передает слова главы Самарской области Дмитрия Азарова, который сообщил, что работа поисковых отрядов очень важна.

«Вы сохраняете память павших героев, зачастую открывая новые имена пропавших без вести. Это наш святой долг. Я рад, что эта работа способствует сохранению исторической правды», — сообщил Азаров.

Сообщается, что акция «Вахта Памяти» проходит в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» нацпроекта «Образование».

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области скончался один из последних участников штурма Рейхстага.