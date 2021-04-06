Самара, 6 апреля 2021, 14:39 — REGNUM Самарская область примет участие во Всероссийской акции «Вахта Памяти». Об этом 6 апреля сообщает пресс-служба регионального правительства.
Сообщается, что акция будет проходить как в очном, так и в онлайн-формате. Церемония открытия «Вахты памяти», на которую съедутся более 200 представителей общественных организаций, работающих в сфере увековечения памяти о погибших при защите Отечества, состоится с 15 по 18 апреля 2021 года в Южно-Сахалинске. От Самарской области на церемонию открытия поедет председатель областной общественной организации Центр школьных поисковых отрядов «Высота» Алеся Фидлер.
Пресс-служба областного правительства передает слова главы Самарской области Дмитрия Азарова, который сообщил, что работа поисковых отрядов очень важна.
Сообщается, что акция «Вахта Памяти» проходит в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» нацпроекта «Образование».
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области скончался один из последних участников штурма Рейхстага.