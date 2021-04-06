Ростов-на-Дону, , 14:43 — REGNUM Денис Водопьянов, занявший пост директора департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения Ростова-на-Дону, ранее работал в Крыму и Севастополе. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Уроженец Алма-Аты в 2010 году окончил Ростовский государственный строительный университет по специальности «Промышленное и гражданское строительство», затем работал инженером ОАО «Ростовгорстрой», в структурном подразделении дирекции выделенных проектов ОАО «РЖДстрой».

С 2015 года Водопьянов занимал руководящие должности в ГУП Республики Крым «Вода Крыма», с 2018 года — в ГКУ города Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства», с 2020 года по март 2021 года был техническим директором ООО «СпецПерсонал».

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