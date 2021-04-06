Сеул, , 14:37 — REGNUM В сети появился видеоролик, на котором продемонстрирован южнокорейский флагманский седан KIA K8 2022 модельного года. Видео размещено на YouTube-канале CarSceneKorea.

Дизайнеры автопроизводителя придали новой модели стильный внешний вид с характерными острыми краями. Машина получила обновлённую новую носовую часть с узкими фарами и изящной линией капота. На корме установлены Х-образные фонари, заходящие частично на задние крылья авто.

Отдельно стоит отметить радиаторную решётку с ромбовидным узором. Машину с таким необычным дизайном сложно будет не заметить в общем потоке автомобилей.

В качестве силового агрегата модель имеет мотор V6, который сопряжён с приводом 4×4.

Ранее стало известно, что Hyundai, KIA, BMW, Ford и Chrysler отзывают транспортные средства с авторынка Южной Кореи. В общей сложности будет отозвана 238 914 машина (39 моделей).

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