Томск, , 14:34 — REGNUM Уголовное дело о незаконном производстве медицинских изделий возбуждено в Томской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 апреля в региональном следственном управлении СКР.

Дело возбуждено на основании материалов полиции. По предварительным данным, с марта 2018-го по июль 2020 года сотрудники одной из томских коммерческих организаций произвели более 100 аппаратов для медицинских лазерных процедур. При этом организация не имела специального разрешения (лицензии) на производство и техническое обслуживание медтехники. Незаконные аппараты были приобретены другими коммерческими организациями на территории России на общую сумму более 120 млн рублей.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По месту производства медицинских изделий, на складе хранения комплектующей продукции указанной организации прошли обыски. Допрошены работники фирмы-производителя, изъята документация, представляющая интерес для следствия. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области следователи вскрыли крупное мошенничество в сфере поставки медицинских масок.

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