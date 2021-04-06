Саратов, , 14:36 — REGNUM Ветеринарная служба Саратовской области в рамках борьбы с бешенством животных с начала 2021 года ликвидировала 64 очага.

Всего в 2021 году проведено 66 исследований на бешенство, заболевание подтвердилось в 47 случаях. Ветеринарные врачи уже провели, начиная с января, 117,3 тыс. вакцинаций, в том числе 16,5 тыс. собак и 15,5 тыс. кошек. В природных зонах для иммунизации диких животных планируется разложить около 5 млн доз антирабической вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, крысы — переносчики многих опасных инфекционных заболеваний. Поэтому укус крысы может оказаться очень вредным для здоровья человека и даже смертельным. Если человека всё-таки укусила крыса, нужно сразу остановить кровотечение, промыть рану водой, обработать антисептиком и обязательно обратиться к врачу. При необходимости стоит сделать прививку против столбняка и бешенства.

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