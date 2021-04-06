Москва, , 14:33 — REGNUM Имена всех, кто примет участие в оглашение послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, на сегодняшний день неизвестны. Состав участников мероприятия в настоящее время прорабатывается. Об этом 6 апреля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«Какой будет состав, сейчас прорабатывается во взаимодействии с санитарными властями», — отметил официальный представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что речь не идёт о том, чтобы все участники этого мероприятия в целях безопасности предварительно прошли двухнедельный карантин.

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«Но в любом случае послание будет оглашено очно», — заверил пресс-секретарь главы государства.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин ежегодно обращается с посланием к Федеральному Собранию. В 2021 году это мероприятие назначено на 21 апреля.

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