Москва, , 14:33 — REGNUM Безопасность граждан России является приоритетом как для РФ, так и лично для президента страны Владимира Путина. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, что Россия может сделать для обеспечения безопасности 600 тысяч своих граждан, проживающих в ДНР и ЛНР.

«Однозначно безопасность российских граждан, их судьбы являются безусловным приоритетом российского государства и президента Путина лично», — сказал Песков.

Он назвал ситуацию в Донбассе крайне напряжённой, и подчеркнул, что любые высказывания, которые впоследствии могут быть использованы для создания неправильной картины, «могут только способствовать увеличению этой напряженности».