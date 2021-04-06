Москва, , 14:32 — REGNUM Количество российских граждан, инвестирующих в биржевые инструменты, стремительно растет. Это, соответственно, играет на руку мошенникам, которые активизировались в этой области, заявил корреспонденту ИА REGNUMкоммерческий директор, совладелец Noble Russian Finance Club Петр Бубнов.

«Только за март число счетов, открытых на Московской бирже, выросло на почти 750 тысяч. Для сравнения — приблизительно столько счетов было открыто на ММВБ за первые 16 лет ее существования.

То есть инвесторы, которых уже более 11 миллионов — это огромная аудитория. При этом, по мере популяризации этого вида вложений растет и доля тех, кто недостаточно хорошо знаком с правилами безопасности.

Поэтому количество мошеннических схем, применяемых для обмана владельцев таких счетов, будет только расти. Скоро и сидельцы, сейчас обзванивающие население от лица службы безопасности Сбербанка, возьмутся за эту категорию.

Возможно, в этом помогут и базы данных, которые сейчас собирают сайты для якобы проверки надежности брокеров», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, мошенники воспользовались возросшим интересом россиян к биржевым инвестициям: теперь они пытаются выманить личную информацию или деньги под видом сайтов для проверки надежности брокеров.

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