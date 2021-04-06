Черкесск, , 14:30 — REGNUM В Карачаево-Черкесии за сутки 5 апреля подтверждено всего 11 случаев заражения коронавирусом. Общее число выявленных случаев заражения опасной инфекцией в республике составило 19 767, сообщили 6 апреля в региональном оперативном штабе.⠀В настоящее время в Карачаево-Черкесии госпитализированы и получают лечение в стационарах 119 заразившихся коронавирусом. Всего, по данным федерального оперштаба, в республике 562 «активных» больных. Большинство из них проходят лечение амбулаторно под контролем врачей.

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За все время пандемии в регионе сумели преодолеть болезнь 19 134 человека. Не удалось спасти врачам 71 жителя региона, заразившегося коронавирусом. Последний случай летального исхода в Карачаево-Черкесии был зафиксирован 30 марта.