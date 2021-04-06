Токио, 6 апреля 2021, 14:30 — REGNUM Издательская компания Drecom студия Studio 2Pro анонсировали игру Wizardry VA для платформ iOS и Android. Об этом 6 апреля сообщил портал Gematsu.
Разработчики позиционируют игру как духовного наследника Wizardry — популярной серии классических фэнтезийных видеоигр, которые предлагают геймерам исследовать подземелья. Studio 2Pro опубликовала трейлер, в котором показала кадры игрового процесса. Релиз Wizardry VA состоится в 2022 году.
Напомним, первая игра серии Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord вышла в 1981 году. Релиз последней — Wizardry 8 — состоялся 14 ноября 2001-го.
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