Киев, 6 апреля 2021, 14:34 — REGNUM Киев должен провести глубокие и систематические реформы, прежде чем Украина сможет претендовать на вступление в НАТО. Об этом заявил глава представительства НАТО на Украине Александр Винников в интервью проекту Kyiv Not Kiev.
Чиновник отметил, что НАТО является не просто военной организацией, а «альянсом ценностей», поэтому Украине важно провести реформы, касающиеся функционирования демократических институтов, верховенства права, борьбы с коррупцией и соблюдения прав человека.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вступление страны в НАТО является единственным средством остановить войну в Донбассе.
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