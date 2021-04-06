Киев, 6 апреля, 2021, 14:34 — ИА Регнум. Киев должен провести глубокие и систематические реформы, прежде чем Украина сможет претендовать на вступление в НАТО. Об этом заявил глава представительства НАТО на Украине Александр Винников в интервью проекту Kyiv Not Kiev.

Gov.ua НАТО и Украина

«Союзники настаивают на том, что Украина сама должна решать свое будущее, и они ожидают сейчас, что она должна стать готовой для членства в НАТО, что будет означать проведение и внедрение комплекса глубоких и систематических реформ», — сказал он.

Чиновник отметил, что НАТО является не просто военной организацией, а «альянсом ценностей», поэтому Украине важно провести реформы, касающиеся функционирования демократических институтов, верховенства права, борьбы с коррупцией и соблюдения прав человека.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вступление страны в НАТО является единственным средством остановить войну в Донбассе.