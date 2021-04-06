Душанбе, , 14:30 — REGNUM Сотрудники агентства Таджикистана по контролю за наркотиками изъяли 47 кг гашиша, сообщает 6 апреля агентство «Авеста» со ссылкой на антинаркотическое ведомство.

Оперативно-розыскные мероприятия были проведены в Ишкашимском районе Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана. Правоохранители задержали местного жителя 1982 года рождения.

Во время досмотра изъято 49 пакетов с гашишом. Общий вес наркотиков составил 47,305 кг. Следствие установило, что мужчина совместно с жителем Афганистана приобрел крупную партию наркотиков для последующего сбыта.

Кроме того, правоохранители возбудили уголовное против еще четырех человек, которые подозреваются в укрывательстве задержанного.