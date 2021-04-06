Рига, 6 апреля, 2021, 14:29 — ИА Регнум. Демонтировать памятники Красной Армии латышским русофобам не удастся — для этого Латвия должна денонсировать пакет соглашений о выводе российских войск с территории страны со всеми вытекающими из такого шага последствиями, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 6 апреля, комментируя внесение в Сейм Латвии законопроекта о демонтаже памятников Советской армии.

(сс) Bundesarchiv, Bild 183-J16133 Парад латышских легионеров в честь дня основания Латвийской республики

Как сообщалось ранее, законопроект предусматриваетвведениештрафов за публичную демонстрацию военной техники СССР и гитлеровскойГермании вне территории музеев.

« Латышские этнорадикалы давно ведут дело к тому, чтобы избавиться от памятников, символизирующих совместный вклад наших народов в победу над гитлеровской Германией. Их симпатии явно на другой стороне, они продолжают рассказывать сказки о том, что в рядах «ваффен-СС» и вермахта пошедшие служить Гитлеру латыши якобы «боролись за свою независимость». Эти симпатии, а они отмечаются не только в Латвии, но и в других странах ЕС, подробно описаны в недавно вышедшей книге латвийского правозащитника Александра Гапоненко «Европейский фашизм: проблемы идентификации и преодоления».

Понятно, что никакой независимости в Третьем рейхе, если бы он не был разгромлен, у латышей, как и у эстонцев и литовцев, быть не могло. Служа гитлеровскому режиму, латыши-коллаборационисты стали соучастниками его преступлений.

Честь и достоинство латышского народа во Второй мировой войне спасли те выходцы из Латвийской ССР — латыши, евреи, русские, — которые сражались в Латышском стрелковом корпусе и других соединениях Красной Армии. Именно они — герои, а не бывшие эсэсовцы и каратели. Понять это их последователям не хватает ни образования, ни культуры. Да и русофобия глаза затмевает.