Москва, , 14:29 — REGNUM АСИ, Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия), Университет НТИ 2035 и Ассоциация участников технологических кружков заключили меморандум о сотрудничестве и взаимодействии по поддержке проектов форума «Сильные идеи для нового времени», организованный АСИ и Фондом Росконгресс в ноябре 2020 года.

Документ подписали замдиректора направления «Молодые профессионалы» АСИ Юлия Ханьжина, замгендиректора по подготовке кадров Ворлдскиллс Россия Светлана Крайчинская, гендиректор Университета НТИ 2035 Нина Яныкина и президент Ассоциации участников технологических кружков Алексей Федосеев. Стороны намерены поддерживать идеи форума по направлению «Новые компетенции», вошедшие в стратегический топ-100. Также они определят дополнительные меры и формы поддержки идей форума.

«Благодаря меморандуму агентство вместе с партнерами нашей экосистемы планирует оказывать комплексную поддержку лидерам идей. Всего по треку «Новые компетенции» было подано больше 2,3 тыс. идей. Те идеи, которые будут поддержаны в рамках меморандума, мы с партнерами планируем довести до конкретных продуктов и сервисов для системы образования», — заявила Юлия Ханьжина.

По словам Нины Яныкиной, на форуме «Сильные идеи для нового времени» Университет НТИ 2035 стал организатором тематического направления «Персонализация в системе подготовки технологических лидеров».

«Ключевыми задачами стали развитие перспективных методов подготовки кадров для цифровой экономики и технологического развития и формирование вокруг сообщества сильных инициативных лидеров, готовых создавать и развивать образовательные проекты. Всего по направлению Университета 2035 было подано 174 проекта», — заявила она.

«Трек «Новые компетенции» посвящен подготовке кадров для нового времени, формированию у молодежи навыков и компетенций будущего, подготовке нового поклонения технолидеров. Во многом эти задачи решает сегодня Кружковое движение НТИ. Немало проработанных идей на этот трек подали школьники и студенты, которые часто тоньше взрослых чувствуют, каких компетенций им не хватает в стремительно меняющемся мире. Сбор идей, их обсуждение, экспертиза, презентация — только начало. Лучшие идеи нужно реализовать и тиражировать в стране», — сказал Алексей Федосеев.

По словам Светланы Крайчинской, в рамках меморандума усилия экспертного сообщества, институтов развития и властей будут сфокусированы на реализации топ-100 стратегических идей по направлению «Новые компетенции».

«Отмеченный по итогам форума проект «Насебя.РФ» предусматривает возможность обучения миллионов россиян практическим навыкам мирового уровня по востребованным профессиям. Несмотря на широкий набор практик профобучения и подготовки по стандартам Ворлдскиллс, проект нуждается в поддержке для реализации в задуманных масштабах. Мы уверены, что меморандум поможет превратить актуальную идею трудоустройства граждан в эффективный госинструмент глобального ответа на острые вызовы современного рынка труда», — сказала она.