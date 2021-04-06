Белгород, , 14:32 — REGNUM Снижение младенческой смертности в январе-феврале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года зафиксировано в Белгородской области. При этом общее количество родившихся ниже показателей прошлого года, сообщает 6 апреля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Росстата.

Сон младенца

В 2020 году не дожили до первого дня рождения 10 младенцев, в 2021 году — пять человек, родились в январе-феврале 1954 ребёнка и 1815 детей соответственно. Что касается общего количества умерших, то в Белгородской области зафиксирована естественная убыль: в 2021 году умерли 4324 человека в 2020 году — 3390 граждан.

Белгородцы стали чаще регистрировать браки: с начала 2021 года оформили отношения 1002 пары, распались 889 семей, в 2020 году браков зарегистрировано 918, а разводов 1111.