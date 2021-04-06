Москва, , 14:25 — REGNUM Более 90% участников проектов платформы «Россия — страна возможностей» верят в свою самореализацию в России, более 80% при этом отметили только позитивные изменения в жизни после участия в подобных проектах. Такие результаты показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Опрос проводился в марте 2021 года среди совокупно 480 наставников и учителей участников конкурса для школьников «Большая перемена» и участников других проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей»: конкурсов «Лидеры России», «Цифровой прорыв», «Мастера гостеприимства», «Учитель будущего», «Моя страна — моя Россия», всероссийского молодежный кубок по менеджменту «Управляй!» и международного инженерного чемпионата «CASE-IN».

"ВЦИОМ сделал исследование среди участников нашей платформы. Я бы хотел один факт привести — 92% участников платформы, опрошенных ВЦИОМ, уверены в том, что в России у молодых людей сейчас есть возможность реализовать себя, найти применение своим способностям, добиться успеха в жизни, и только 8% сомневаются в этом. И нам бы очень хотелось, чтобы в платформу приходило как можно больше людей, чтобы они не боялись сделать первый шаг, чтобы они верили в себя и верили нашу страну», — отметил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Так же считает и большинство наставников, учителей и родителей участников конкурса «Большая перемена» (90%). Они уверены, что у молодых людей сейчас есть все возможности реализовать себя в России и добиться успеха в жизни.

Социологи также выяснили, что 77% участников проектов платформы «Россия — страна возможностей» верят в возможность реализовать себя и найти применение своим способностям в своих регионах. Схожие результаты удалось получить и среди наставников конкурсантов «Большой перемены» (78%). При этом сами участники конкурса «Большая перемена» настроены более амбициозно: 81% опрошенных считают, что могут найти применение своим талантам и способностям, не уезжая из родного региона.

Абсолютное большинство опрошенных победителей проектов и конкурсов платформы (83%) заявили о том, что участие и конкурсные успехи позитивно повлияли на их самореализацию. Только 15% респондентов сказали, что участие и победы «никак не повлияли», а на отрицательное влияние не указал ни один из участников вопроса.

Большинство опрошенных во всех группах считают, что участие в конкурсах и проектах платформы «Россия — страна возможностей» позитивно сказалось на их жизни. Так, 78% участников проектов платформы отметили, что стали более уверенными в себе, а каждый второй респондент рассказал, что стал более счастливым. Конкурсанты «Большой перемены» также заявили, что после участия в конкурсе стали ощущать себя более счастливыми (75%) и уверенными в себе (89%). Еще 70% школьников признались, что участие в конкурсе помогло им определиться с профессиональной областью, в которой они хотят развиваться. Также большинство школьников (58%) отметили «крайне положительный» эффект конкурса на самореализацию, еще 38% — «скорее положительный». Только еще 4% не отметили никаких значительных изменений и 1% дали отрицательный ответ.

Абсолютное большинство респондентов (85%) сообщили, что хотели бы принять участие в других проектах платформы. Среди участников «Большой перемены» доля таких ответов составила 95%.