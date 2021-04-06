Москва, , 14:29 — REGNUM Бывший замруководителя департамента строительства Москвы Александр Ломакин назначен первым заместителем министра строительства и ЖКХ России. Соответствующее распоряжение премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликовано 6 апреля на официальном портале правовой информации.

«Назначить Ломакина Александра Николаевича первым заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации», — указано из распоряжения.

Александр Ломакин родился в 1978 году, окончил Московский государственный строительный университет. В период с 2000 по 2017 год работал помощником по техническому надзору, главным инженером, заместителем генерального директора и директором по производству в московской компании «Ремстройтрест». В мае 2017 года его назначили заместителем главы столичного департамента строительства.

Прежний первый заместитель главы Минстроя Ирек Файзуллин с ноября 2020 года сам возглавляет строительное ведомство.

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