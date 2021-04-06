Киев, , 14:31 — REGNUM Вице-премьер — министр по вопросам «реинтеграции временно оккупированных территорий» Алексей Резников не верит в начало широкомасштабной военной кампании в Донбассе, но при этом призывает не исключать «худшего варианта развития событий».

Об этом он заявил 6 апреля в эфире украинского телевидения.

По его словам, последние заявления из России и республик Донбасса являются элементом гибридной информационной войны, чтобы таким образом принудить к переговорам по Донбассу другие страны. Резников отметил, что имеет место создание «воображаемого напряжения с целью привлечь внимание».

И хотя сейчас Украину поддерживает США и все европейское сообщество, заявил Резников, не следует совсем исключать и «худшего варианта развития событий».

«Какая-либо демонстрация силы может превратиться в реализацию этой силы, не следует исключать возможностей как провокаций, так и эксцесс исполнителя… Например, одна обезьяна с гранатой сделает выстрел, в результате которое еще одно воздушное судно может пострадать», — предупредил вице-премьер.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня пресс-секретарь президента РФДмитрий Песков заявил, чтона сегодняшний день главным является то, чтобы Украина не имела плана провокации на территории Донбасса.

Власти Украины обвиняют Россию в некой «агрессии» в Донбассе, пытаясь тем самым снять с себя ответственность за разжигание гражданской войны в регионе, и при этом обращаются за помощью к НАТО.