Сысерть, Свердловская область, , 14:24 — REGNUM В Свердловской области выявили факт использования закрытого мусорного полигона в Сысертском районе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном отделении Российского экологического общества.

Свалка Андрей Черкасский © ИА REGNUM

Местные жители пожаловались, что старую свалку до сих пор нелегально используют, хотя её исключили из госреестра ещё в 2019 году. В ходе рейда общественники зафиксировали, что на полигон заехал грузовик КамАЗ и вывалил там мусор.

«У въезда на свалку установлен предупреждающий аншлаг, но недобросовестные компании до сих пор везут сюда мусор», — сообщили в организации.

Фото‑ и видеодоказательства произошедшего уже направили в региональное минприроды. На водителя грузовика составлен протокол по делу об административном правонарушении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге выросла стоимость работ по рекультивации Широкореченского мусорного полигона.

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