Сыктывкар, , 14:21 — REGNUM За последние сутки в Коми скончались шесть пациентов с COVID-19, с начала пандемии жертвами коронавирусной инфекции стали 822 жителя республики.

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Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве республики, за сутки число носителей коронавируса пополнили 65 человек, 23 из них — жители республиканской столицы. Под медицинским наблюдением находятся 1252 человека.

С начала пандемии в Коми COVID-19 перенесли 40 770 человек, 63 из них были признаны здоровыми накануне, 5 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Коми сняли часть коронавирусных ограничений.