Пенза, , 14:22 — REGNUM В Пензенской области по итогам первого квартала 2021 года зарегистрировано 33 случая бешенства животных, из них 7 случаев — в Бессоновском районе, по 5 — в Каменском районе и в Пензе. В указанный период на собак и кошек приходится 84,8% выявленных случаев бешенства, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

За 2020 года в Пензенской области заболеваемость бешенством по сравнению с 2019 годом возросла в два раза. Всего в прошлом году зарегистрировали 114 случаев заболевания. В большинстве случаев — среди домашних животных. Наибольшая концентрация очагов пришлась на Бессоновский (11 случаев в 5 населенных пунктах), Колышлейский (9 случаев в 7 населенных пунктах), Лунинский (11 случаев в 6 населенных пунктах), Пензенский (17 случаев в 15 пунктах) районы.

При этом количество пострадавших от укусов (ослюнений) животными сократилось по сравнению с 2019 годом на 3,5% и составило 224,4 на 100 тыс. населения. За прошлый год было зарегистрировано два смертельных исхода от бешенства среди людей. В обоих случаях заболевшие бешенством после контакта с животными (ёж, неизвестная собака) не обратились за помощью к врачам.

ИА REGNUM ранее сообщало, смертельный случай от бешенства зарегистрирован 30 марта в Волгоградской области. В больнице Волжского после укуса домашней кошки скончалась женщина.

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