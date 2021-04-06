Грозный, , 14:20 — REGNUM В Чечне прокуратура проводит проверку по факту стрельбы на свадьбе, которую устроила девушка. Видеокадры, запечатлевшие этот инцидент, появились в региональном сегменте соцсети Instagram.

«По поручению прокурора республики Шарпудди Абдул-Кадырова организована проверка по распространённому в социальных сетях видеоролику о стрельбе в общественном месте», — говорится в сообщении прокуратуры по региону.

В настоящее время устанавливают личность свадебного стрелка, чтобы привлечь ее к ответственности.

Напомним, случаи стрельбы в ходе свадебных церемоний на Северном Кавказе бывают достаточно часто. В Чечне к ним относятся особенно негативно. Неоднократно глава республики Рамзан Кадыров призывал к привлечению к строгой ответственности за свадебную стрельбу.

Так, в 2012 году после ряда трагических случаев из-за стрельбы во время свадебных торжеств чеченский лидер напомнил, что «в старые времена стреляли, чтобы подать сигнал, что везут невесту, а теперь это можно сделать по мобильнику».

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